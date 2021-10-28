В Польше придумали, как можно победить Россию

Журналист польской газеты wPolityce Мариан Пилка 29 октября назвал способ, с помощью которого Запад сможет победить Россию в гибридной войне, пишет "Известия".

Он отметил, что Россия находится в «состоянии глубокого демографического кризиса», вследствие чего в стране «снижается количество рабочей силы на рынке труда».

«Отток квалифицированной рабочей силы представляет угрозу для дальнейшего роста», — подчеркнул журналист.

Пилка посоветовал Евросоюзу отменить визовый режим для России, чтобы молодежь смогла переехать на Запад и устроиться на работу.