Ранее haqqin.az писал о том, что между террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» и группировкой «Джундулла» начались бои. Лидер «Джебхат ан-Нусра» Абу Мухаммад Джулани требовал от азербайджанских боевиков сложить оружие и покинуть занимаемые позиции. Однако, боевики «Джундуллы» отказали главному террористу Сирии, более того, казнили отправленных им переговорщиков.

После трех дней ожесточенных боев , состоящая преимущественно из азербайджанцев группировка «Джундулла» согласилась сложить оружие и покинуть занимаемую ими туркменскую гору в сирийской Латакии.

«Джундулла» – одна из самых кровавых джихадистских организаций, все еще действующих на территории Сирии. Ее члены сначала должны пройти шестимесячный курс, прежде чем их допустят в боевые лагеря. В группировке действует строжайшая дисциплина, которую в свое время установил ее лидер-азербайджанец Абу Фатима аль-Турки.

Аль-Турки был убит три года назад в результате авиаударов коалиции на севере от Идлиба. После этого власть в группировке перешла к Абу Ханифу аль-Азери. Практически весь политический, религиозный и военный совет группировки состоит из граждан Азербайджана, за исключением заведующего шариатским судом (выходец из Алжира –ред.).

«Джебхат ан-Нусра» решила положить конец мятежной «Джундулле» и направила свои отборные отряды освобождать туркменскую гору. Между боевиками двух группировок на протяжении 72 часов шли ожесточенные бои, в результате которых «Джундулла» потеряла 26 человек убитыми.

Погибшие боевики были в основном выходцами из Азербайджана, Турции и Чечни. Сообщается о десятках раненых и взятых в плен.

По итогам боев «Джундулла» согласилась сложить оружие и покинуть район туркменской горы. Посредником в переговорах выступила «Исламская партия Туркестана». Остатки боевиков группировки «Джундулла» направились в неизвестном направлении.