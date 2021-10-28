Эльнур Мамедов, отдел экономики 02:55

В Азербайджане вновь заговорили о системно значимых банках. Впервые эта тема возникла еще в 2015 году, когда Джахангир Гаджиев довел Межбанк, что называется, до ручки, и только оперативное вмешательство политического руководства страны позволило спасти его (не Гаджиева, естественно, а Межбанк) от полного банкротства. Правда, во второй раз, когда до ручки довели уже Стандартбанк, спасательные меры запоздали, и его пришлось закрыть…

И вот сегодня глава Центробанка Эльман Рустамов серьезно озадачил общественность, заявив во всеуслышание, что из 26 банков, действующих на территории Азербайджанской Республики, только четыре (!!) являются «системно значимыми». Другими словами, только четыре банка в стране полностью соответствуют установленным требованиям. Чтобы не пугать лишний раз читателей, сразу сообщаем: заявление Эльмана Рустамова ничем не грозит ни обладателям частных вкладов, ни финансовой системе страны в целом. Не говоря уже о том, что претензий к профессиональной деятельности 22 банков, не вошедших в число системно значимых, у контролирующих органов нет. Как известно, эффективность любого банка определяется по, так называемому, «коэффициенту адекватности совокупного капитала», который для системно значимых банков составляет минимум 12 процентов, а для остальных – не меньше 10. Как видите, разница в уровне профессиональных требований весьма незначительна. Тем не менее, haqqin.az переадресовал в Центробанк беспокойство тысяч читателей, требующих объяснить, что стоит за словами гендиректора Центробанка, верно ли, что надежны только системно значимые банки, и, если так, почему Эльман Рустамов не назвал их поименно? Отвечать на эти вопросы в Центробанке отказались, заявив, что речь идет о закрытой информации, которую, в соответствии с неизвестным широкой публике Положением о «Критериях оценки банка как системно значимого», можно передавать только Министерству финансов.

Честно говоря, такой ответ нас несколько озадачил. Если системно значимый банк – это финансовая структура, соответствующая предъявляемым требованиям, ответить на вопрос, какие четыре банка имел в виду Эльман Рустамов, несложно. Это, как говорится, не бином Ньютона: и без всяких запросов ясно, что речь идет о Межбанке, Пашабанке, Капиталбанке и Халгбанке. Непонятно другое: зачем скрывать от общественности критерии, по которым определяют эти системно значимые банки? И для чего засекречивать названия банков, если их может вычислить любой старшеклассник? По счастью, свет на нашем Центробанке клином не сошелся, и мы обратились за разъяснениями к Акраму Алиеву, известному азербайджанскому адвокату, специализирующемуся на вопросах банковской сферы. - Кто разработал положения о «Критериях оценки банка как системно значимого»? - Подготовка началась еще в 2019 году при Руфате Асланлы - бывшем главе несуществующей ныне Палаты по финансовому надзору, чьи, мягко говоря, экстравагантные выходки дорого обошлись не только банковской системе, но всей стране. Именно Асланлы придумал сложную систему расчетов, на основе которых сроком на один год определялся перечень системно значимых банков. А Центробанк, как преемник Палаты по финансовому надзору, принял этот документ к руководству.