Иран Армении: денег нет, но вы держитесь

Ранее, как передает Tehran Times, Хадеми объявил о соглашении между Ираном и Арменией, договорившихся проложить новые транзитные маршруты между двумя странами.

«Альтернативный транзитный маршрут для иранских грузовиков в Армению будет заасфальтирован в следующем месяце, после чего необходимость в дороге через Азербайджан, требующий от нас уплаты пошлин, отпадет», - сказал журналистам заместитель министра транспорта и городского развития Ирана Хейролла Хадеми.

Издание отмечает, что отрезок длиной 20 км на 400-километровом шоссе, связывающим Иран с Арменией, проходит через азербайджанскую территорию (село Эйвазлы Губадлинского района), где иранские водители, в соответствии с законами Азербайджанской Республики, должны платить таможенные сборы.

Отметим, что объездная дорога, которую иранцы собираются заасфальтировать, слишком узка для многотонных фур. Иранские грузовики, пытавшиеся по ней проехать, несколько раз попадали в ДТП. По мнению иранских инженеров, для продвижения фур в объезд азербайджанской территории, Тегерану и Еревану придется проложить новую дорогу.

Как известно Иран строит свои транспортные коммуникации в основном за счет иностранных кредитов, включая кредиты, полученные от Азербайджана.

Учитывая жесткие тиски экономических санкций, Иран может обратиться к Российской Федерации с просьбой о дополнительных кредитах. Хотя на последнюю просьбу Тегерана предоставить межправительственный кредит на два миллиарда долларов для реализации проектов по строительству электростанций, железных дорог и закупку вагонов для метрополитена, Москва ответила молчанием, что, в целом, ожидалось. Дело в том, что Россия уже ссудила Ирану три миллиарда долларов, и вряд ли рискнет увеличить сумму и без того немаленьких кредитов. Особенно, если учесть, что Тегеран в этом году так и не смог погасить задолженность России в размере 500 миллионов евро, которые были выделены на строительство АЭС «Бушер».

Иран объяснил причину неуплаты санкциями США, которые отрезали Тегерану доступ к валютным счетам в ряде иностранных банках и, прежде всего, в Южной Корее и Японии.