В рамках продолжающихся профилактических мероприятий по обнаружению оружия и боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана сотрудниками полиции Физулинского района были обнаружены оставленные армянскими формированиями в ходе 44-дневной Отечественной войны оружие и припасы.

Как сообщили haqqin.az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате проведенного сотрудниками Физулинского районного отдела полиции мероприятия на освобожденной части района были обнаружены 3 автомата, 2 пулемета, 2 гранатомета, 1 противотанковый ракетный комплекс "Фагот", 185 различных снарядов, 75 взрывателей и 4100 пуль различного калибра.