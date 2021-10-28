Союзники требуют, чтобы США ударили первыми, если понадобится

Союзники оказывают давление на президента США Джо Байдена с целью предотвратить переход Вашингтона к политике неприменения ядерного оружия первым, сообщает Financial Times.

В частности, против отказа от принципа упреждающего удара выступают Австралия, Великобритания, Германия, Франция и Япония. По их мнению, такая мера ясно даст понять, что США будут применять ядерное оружие лишь в исключительных случаях, например, при возникновении прямой угрозы их безопасности.

Отмечается, что Вашингтон пересматривает свою политику в отношении применения ядерного оружия, которая оставалась неизменной со времен холодной войны. Она позволяла союзникам в Европе и Азии находиться под так называемым ядерным зонтиком, то есть чувствовать себя в безопасности, исходя из того, что США могут использовать ядерное оружие превентивно. Ожидается, что обсуждение вопроса завершится к концу текущего года.