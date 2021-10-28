Разведка США: происхождение коронавируса навсегда останется загадкой

Разведывательные службы США заявили, что, вероятно, никогда не смогут установить первопричину появления коронавируса, вызывающего COVID-19, но продолжают считать, что он не был специально создан в качестве биологического оружия.

Бюро директора национальной разведки (этот пост сейчас занимает Эврил Хэйнс) опубликовало новую редакцию анализа истоков коронавируса (предыдущую администрация Байдена опубликовала в августе). В ней по-прежнему рассматриваются две гипотезы его происхождения: утечка из лаборатории (в этом контексте обычно упоминается Уханьский институт вирусологии) и естественная мутация при передаче вируса, прежде распространявшегося среди животных, к человеку, пишет Русская служба BBC.

Обе версии остаются в равной степени правдоподобными, никаких новых данных, позволяющих остановиться на одной из них и отбросить вторую, так и не появилось, говорится в докладе американского разведывательного сообщества.

Доклад рассекречен и опубликован на сайте Бюро директора национальной разведки.

Разведывательное сообщество США включает в себя 17 ведомств. Четыре из них (конкретно ни одно из ведомств не называется) тяготеют к версии о естественном происхождении вируса, однако признают, что степень уверенности в этой версии у них низкая. В то же время одна служба считает, что первые случаи заражения человека COVID-19 стали результатом утечки из лаборатории, возможно, во время экспериментов или обращения с зараженными животными в Уханьском институте вирусологии. Этот вывод у аналитиков спецслужбы вызывает несколько более высокую степень уверенности - они ее оценивают как умеренную.

В докладе отмечается, что Пекин по-прежнему препятствует международному расследованию и отказывается делиться информацией.