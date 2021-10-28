Араик Арутюнян избавляется от «ненужных» сотрудников Пашиняна

В последнее время в аппарате Никола Воваевича все чаще шепотом стали поговаривать о грядущих сокращениях в аппарате, сообщают армянские СМИ.

В частности, как отмечает «Грапарак», решение об избавлении от «ненужных сотрудников» принято руководителем аппарата премьер-министра Араиком Арутюняном, что не совсем нравится самому Пашиняну. Однако, как заявляет сам Арутюнян, все это во имя оптимизации работы аппарата.

Более того, есть информация, что некоторым сотрудникам из окружения Пашиняна уже сообщили об увольнении с 3 января. Всего Араик намерен уволить 50 человек, которые, по данным издания, обладают большим опытом работы. Каких перемен хочет Арутюнян и с чем не согласен Пашинян, не сообщается.