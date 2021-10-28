Коронавирус у соседей: Армения вводит обязательный масочный режим

Сообщается, что обязательный масочный режим не касается детей в возрасте до пяти лет. Также, согласно указу, во время протокольных мероприятий с участием президента, католикоса, премьер-министра, спикера парламента, главы Конституционного суда и председателя Высшего судебного совета масочный режим является необязательным. "Исключение не касается обслуживающего персонала и журналистов".

Из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом Министерство здравоохранения Армении приняло решение повторно ввести обязательный масочный режим на открытом пространстве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ситуация с распространением COVID-19 в Армении крайне напряженная, из-за резкого увеличения числа заразившихся в больницах практически нет свободных мест, сотни пациентов ждут госпитализации. За минувшие сутки в стране зарегистрировано 2 096 случаев заражения, 43 человека скончались.

Сложная ситуация наблюдается и в Грузии, там, по данным оперативного штаба, за прошедшие сутки зафиксированы 4610 случаев заражения и 42 летальных исхода, излечиться от болезни удалось 2 624 пациентам.