Ализаде выдавал себя за полицейского и угрожал штрафами
Сотрудниками Ленкоранского районного отделения полиции по подозрению в мошенничестве задержан мужчина, выдававший себя за полицейского.
Как сообщили haqqin.az в МВД Азербайджана, задержание было произведено на основе поступившей в полицию жалобы от жителя Масаллинского района, который в своем заявлении указал, что в Ленкорани к нему подошел мужчина, и, представившись сотрудником полиции, стал требовать деньги, пригрозив в противном случае выписать штраф за нарушение карантинного режима.
В результате проведенных оперативных мероприятий правоохранителям удалось выяснить, что выдававшим себя за сотрудника полиции является житель города Ленкорань, ранее судимый Эльнур Ализаде.
Просьба ко всем пострадавшим от действий этого человека обратиться в полицию.