Армения встречает террориста и убийцу турецкого консула

Боец армянской террористической организации ASALA Хампиг Сасунян, убивший в 1982 году турецкого консула Кемаля Арыкана и освобожденный весной этого года решением Верховного суда округа Лос-Анджелес, приехал в Армению. Эту новость сегодня распространили чуть ли не торжественно и вывели на маншеты почти все армянские СМИ.

В своем фейсбук убийца и террорист написал: "Спустя сорок лет мне предоставлена честь побывать на родной земле, пить родную воду, дышать ее воздухом".

Генеральный консул Турции в Лос-Анджелесе Кемаль Арыкан был убит 28 января 1982 года армянскими террористами Хэмпигом Сасуняном и его сообщником Крикором Салибой. Сасунян был арестован и приговорен к пожизненному заключению. Салиба, которому удалось скрыться, был убит во время гражданской войны в Ливане в том же 1982 году. В марте этого года Верховный суд округа Лос-Анджелес вынес вердикт в пользу освобождения Сасуняна. Губернатор Калифорнии заявил, что не станет обжаловать это решение. Все это вызвало серьезное недовольство в Турции. МИД Турции осудил решение американского суда освободить террориста и убийцу Сасуняна. В ведомстве тогда отметили, что это “серьезное решение” и “несовместимо с универсальными принципами права и пониманием справедливости”.