Как сообщает haqqin.az, один из участников этих консультаций, заместитель председателя Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, решил поделиться сейчас, о чем же тогда говорил Пашинян. На проведенной накануне в Ереване пресс-конференции Шармазанов отметил, что первая встреча состоялась 12 октября.

«Никол Пашинян представил ситуацию. Он сказал, что Талыш уже сдан и что бои идут за Мадагиз (Суговушан - ред.). Джебраил сдан, бои идут за Гадрут, хотя у нас уже была информация, что Гадрут давно находится под контролем азербайджанских войск. Уже было ясно, что мы идем не к победе, а к поражению. Он заявил, что ситуация ухудшается еще больше», - рассказал Шармазанов.

Он отметил, что предложил Пашиняну обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предпринять шаги, чтобы остановить войну: «Я сказал, что если мы не примем выдвинутые сегодня предложения, то за 1-2 дня потеряем еще больше территорий и людей. Пашинян на это не отреагировал отрицательно», - сказал Шармазанов.

Вторая такая встреча состоялась 19 октября. Шармазанов сообщил, что они предложили создать штаб с участием всех бывших президентов, министров обороны и генералов, «чтобы выйти из ситуации»: «Пашинян пришел в тяжелом психологическом состоянии. Я не видел его в таком тяжелом душевном состоянии ни до этого, ни после этого, даже в бункере. Он сказал, что есть предложение остановить войну, описал ситуацию, более того, по его словам, он принимал, что это поражение, потому что был вопрос, не с моей стороны, что мы фактически идем к поражению, и не было ответа, нет. Он сказал, что у президента РФ Владимира Путина есть предложение для прекращения войны. Это был план Лаврова «5+2» или его модифицированная версия. В «5+2» не входят Гадрут и Шуша. 19 октября у меня создалось впечатление, что этот человек уже смирился с поражением».