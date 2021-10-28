Скончался легенда советского телевидения Игорь Кириллов

Ушел из жизни теле- и радиоведущий Игорь Кириллов. Легендарному советскому диктору было 89 лет.

Свою творческую деятельность Игорь Кириллов начал в Театре на Таганке, в труппу которого был принят после окончания театрального училища имени Щепкина. В Шаболовский телецентр он пришел в 1957 году на должность помощника режиссера Музыкальной редакции Центрального телевидения Гостелерадио СССР.

Игорь Кириллов полюбился зрителям за интеллигентность и фирменный низкий «серебристый» баритон. Более 20 лет вел программу «Время», был ведущим «Песни года», «Взгляда», «Телескопа», множества других передач, был диктором парадов на Красной площади, зачитывал обращения руководства страны к народу, вел программу на радио «Юмор FM». Уже после окончания активной карьеры часто приглашался для работы в различных телепроектах, выступал консультантом.