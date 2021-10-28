В пригородах Баку появятся новые автобусы

Новая партия девятиметровых автобусов будет выпущена на линии маршрута бакинских поселков. Об этом сообщил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, 135 единиц транспортных средств планировалось доставить в 2019 году, однако была привезена только часть из них.

«В настоящее время осуществлена доставка остальных автобусов, и сегодня в нашем распоряжении все 135 машин», - отметил пресс-секретарь БТА.

Сообщается, что после устранения некоторых технических моментов девятиметровые автобусы в Баку будут выпущены на линию.

Ожидается, что доставка транспортных средств будет способствовать повышению уровня пассажироперевозок в пригородах столицы.

«Эти автобусы имеют более широкие возможности для маневрирования на дорогах в поселках Бинагади, Маштага, Рамана, Забрат», - добавил Агаев.