Террористы ПКК сложили оружие

В результате успешной операции, проведенной спецназом ВС Турции на севере Ирака, 4 боевика террористической организации ПКК были вынуждены сложить оружие и сдаться, сообщает Anadolu.

Момент сдачи террористов, прятавшихся в пещере, попал в объективы видеокамер бойцов спецназа, десантировавшихся на возвышенность номер 1917.

Турецкие военные потребовали от боевиков ПКК сложить оружие и сдаться. Осознав, что пути для бегства нет, террористы вышли из пещеры с поднятыми руками.

Сообщается, что при осмотре местности были обнаружены большой арсенал оружия и боеприпасов, изъяты снайперские винтовки, автоматы, пулеметы, гранатометы, ручные гранаты и средства связи.