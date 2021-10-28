Госкомитет взял под контроль 11-летнюю мать и ее ребенка

11-летняя мать и ее ребенок были взяты под контроль Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, а также комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних Исполнительной власти Имишлинского района.

Как сообщили haqqin.az в Госкомитете, в зависимости от результатов расследования будут приняты соответствующие решения относительно дальнейшей судьбы несовершеннолетней матери и ее ребенка.

Отмечается, что в настоящий момент вопросами здоровья ребенка одновременно занимаются Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и правоохранительные органы. Госкомитет, в свою очередь, примет необходимые меры в связи с положением несовершеннолетней после ее выписки из медицинского учреждения.

Напомним, накануне в прокуратуру Имишлинского района из центральной районной больницы поступила информация о том, что у 11-летней жительницы района диагностирована беременность. По факту в прокуратуре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР. Следствие по делу продолжается.