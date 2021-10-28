Российско-американский профессор Северинов в интервью haqqin.az: Вируса нет? Сейчас он постучится к тебе в дверь!

«Вирус никуда не денется. Мы должны найти способ жить с этим, и я думаю, что вакцины дают нам возможность сделать это», - заявила советник FDA Жаннет Ли из Университета Арканзаса, пишет Associated Press.

В борьбе с пандемией коронавируса человечество все ближе к массовой вакцинации детей всех возрастов. Нaqqin.az не раз писал о возможности прививок от ковида детей в Азербайджане, представляя все «за» и «против». Недавно члены экспертной группы по вакцинам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрили применение вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Эксперты заявили, что преимущества вакцинации детей перевешивают все риски возможных последствий.

На следующей неделе этот вопрос рассмотрит американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Pfizer и BioNTech заявили, что эффективность их вакцины, защищающей от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет, составляет свыше 90%. В Азербайджане пока рекомендована вакцинация детей из групп риска в возрасте от 12 лет и старше.

- FDA рекомендовало вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет. Может, следовало провести вакцинацию детей всех возрастов, массово, как это было в прошлом с прививками от полиомиелита и туберкулеза?

- Единственным критерием для принятия решения о применении вакцины могут быть результаты клинических испытаний. Надо здраво оценивать риски, поскольку любая медицинская процедура, любые лекарство или вакцина могут иметь нежелательные эффекты. В случае вакцинации детей потребовались дополнительные испытания, так как ранее вакцины испытывались только на взрослых старше 18 лет. Кроме того, для малышей в возрасте 5-11 лет испытывалась меньшая доза вакцины, чем для взрослых. Такие испытания для одной из РНК-вакцин были проведены в США, и вакцина показала высокий уровень безопасности и эффективности. Её применение позволит защитить более чем 28 миллионов жителей США в возрасте от 5 до 11 лет. Хотя дети переносят ковид куда легче, чем взрослые, почти пятьсот американских малышей в возрасте от 5 до 11 лет уже скончались от коронавируса. Теперь, за счет прививки, большинства смертельных случаев можно будет избежать. Кроме того, вакцинация детей одновременно позволит защитить взрослых, с которыми они общаются.

Вообще при любом новом использовании вакцины необходимы результаты клинических испытаний, данные о том, что её позитивное влияние превышает потенциальные или реальные риски. Если таких данных нет, нет и предмета разговора. Я предпочитаю действовать на основе данных доказательной медицины.

У меня нет причин сомневаться в качестве анализов FDA или огромном опыте применения вакцины Pfizer в Израиле. Мы должны следовать рекомендациям регуляторов, призванных обеспечивать интересы потребителей. Американский регулятор FDA одобрил применение Pfizer для детей от 5 лет и старше по результатам плацебо контролируемых испытаний, в которых участвовали несколько тысяч детей. Но пока что это единственная вакцина с подобным одобрением. Вопрос, имеет или не имеет смысла применять другие вакцины для детей, остается открытым. Самое главное, чтобы решение принимали профессионалы, основываясь на оценке рисков, а также на минусах и плюсах применения каждой конкретной вакцины.

- Все больше стран обнаруживают у себя больных с новым вариантом дельта-штамма - АY.4.2. Получит ли этот триллер с мутантами продолжение? Уханьский ковид вытеснил более заразный дельта-штамм, еще более заразный АY.4.2 вытеснит дельту, и так до бесконечности?..

- На данный момент ничего сказать нельзя. Появление новых штаммов идет в соответствии с дарвиновской теорией эволюции. Сейчас мир захватил штамм дельта, на основе которого возникают новые варианты ковида. Процесс появления новых штаммов похож на появление опечаток при многократном переписывании текста. Так и с ковидом: новые варианты инфекции несут в себе как старые, так и новые мутации. Это естественный процесс, на который невозможно повлиять. Другой вопрос, будут ли появляться новые варианты, способные размножаться быстрее, чем уже существующие. Мутация дельта-штамма - АY.4.2 обнаружена в Великобритании, где уровень геномной эпидемиологии один из самых высоких в мире. Именно поэтому он был обнаружен так же, как за год до этого был выявлен первый нашумевший вариант вируса, британский, вытесненный впоследствии дельтой.

Сегодня известно, что новый вариант, назовем его «дельта-плюс», встречается в 10% случаев заражений в Британии. Вытеснит ли новый штамм АY.4.2 родительский штамм-дельту? Трудно сказать. Возможно, он распространился случайно, а не потому, что был более приспособлен. Тот факт, что АY.4.2 встречается в России и других странах, совершенно неудивителен. Для вирусов нет границ. И если каждый десятый из зараженных британцев инфицирован АY.4.2 в условиях, когда люди перемещаются по свету, то в скором времени такой штамм окажется в Москве или в другом крупном городе мира.

- Скоро исполнится два года, как мир живет в условиях пандемии. Появились ли какие-то признаки того, что ковид перестает быть смертельной инфекцией? Многие ученые прогнозировали, что мутации сделают вирус «гуманней». Однако уже два года, как он продолжает убивать…

- Если проанализировать ситуацию с пандемией в европейских странах, то летальность от ковида там падает. Причин несколько, и одна из главных - вакцинация. На сегодня в мире использовано более семи миллиардов доз вакцин, достаточных для полного вакцинирования 3,5 млрд человек, или 50% населения планеты. Если удастся довести глобальную вакцинацию до 100%, летальность от ковида, естественно, упадет. Потому что в целом вакцинированные переносят болезнь легче, а умирают - реже. К сожалению, в России уровень вакцинации все еще недостаточен, он почти в два раза меньше, чем в развитых странах. Новую волну, охватившую Россию, называют «провинциальной». Потому что больше всего болеют в регионах. И болеют, по-видимому, намного тяжелее, чем в Москве. Среди возможных причин - неоптимальные протоколы лечения, наплевательское отношение к маскам, нежелание соблюдать социальную дистанцию, недоверие к вакцинации... Последнее, возможно, будет меняться по мере ухудшения ситуации. Ведь если человек считает, что вируса нет, единственный способ убедить такого Фому неверующего - это дождаться, когда беда, к сожалению, постучится в двери его дома. Или прибегнуть к жесткому принуждению, чего, конечно, хотелось бы избежать.

- Американские и российские ученые вновь выдвинули версию об искусственном происхождении коронавируса. Говорят, в геноме ковида есть элементы, которые не могли там оказаться естественным путем…

- Все псевдонаучные изыскания, утверждавшие, что существуют доказательства искусственного происхождения вируса, то есть злонамеренно созданной конструкции, способной терроризировать человечество, не выдерживают критики. При ближайшем рассмотрении все это оказывалось полной ерундой. На сегодня данных об искусственном происхождении коронавируса нет. Я убежден, что не было никакого доктора Зло, пытавшегося создать в лаборатории такого монстра, как COVİD-19. В то же время нельзя исключить вероятность того, что коронавирус мог «сбежать» из лаборатории. Утечки высокоопасных инфекций из лабораторий даже с очень высоким уровнем безопасности время от времени происходят, и это факт. К примеру, в 1979 году в СССР, в тогдашнем Свердловске, случайно произошла утечка военизированного штамма сибирской язвы из военной лаборатории, приведшая к гибели десятков людей. То есть нельзя полностью исключать фактор человеческой ошибки. На мой взгляд, COVID-19 имеет естественное происхождение. Он близкий родственник других, ранее известных коронавирусов. Количество вирусов на планете огромно, подавляющее большинство из них нам не известны. И время от времени они возникают как бы ниоткуда, переносясь со зверей и птиц на людей.

- Ваш прогноз пандемии на предстоящую зиму…

- Зимой в разных странах эпидемия будет протекать по-разному. Очень многое зависит от того, какие меры в борьбе с ковидом принимает то или иное государство, смогут ли правительства и общество преодолеть недоверие населения к вакцинации, какой процент составит количество вакцинированных… Но пандемия однозначно продолжится. Скорее всего, и этой зимой, как это уже было в прошлом году, ковид вытеснит грипп. В странах - лидерах вакцинации, таких как Великобритания, Германия, Израиль, ситуация будет стабилизироваться. Но в России нет оснований полагать, что заражения пойдут на убыль. Решение заставить людей вакцинироваться, когда большинство не верит в прививки, грозит социальным взрывом и возникновением ситуации, при которой борьба с ковидом может полностью выйти из-под контроля.