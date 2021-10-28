COVID-качели продолжаются. Теперь в России меньше смертей, но больше заражений

В России установлен новый рекорд заражаемости COVID-19, при этом число смертей незначительно снизилось по сравнению с предыдущим показателем. Так, за минувшие сутки зарегистрированы 40 251 случай заражения и 1 160 летальных исходов, днем ранее было зарегистрировано 39 849 фактов заражения и 1 163 смертельных случаев.

Всего с момента начала пандемии коронавирусом в России заразились 8 472 797 человек, 7 331 424 выздоровели и были выписаны из больниц, 237 380 пациентов скончались.