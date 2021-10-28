«Заминировавшего» школу в Баку Мамедова задержали

В Баку задержан человек, который сообщил ложную информацию о наличии бомбы в здании столичной школы.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве внутренних дел Азербайджана, 29 октября на "горячую линию" 102 МВД позвонил мужчина, который сообщил, что на крыше одной из общеобразовательных школ в поселке Мардакян Хазарского района столицы заложена бомба.

На основе полученной информации, сотрудниками правоохранительных органов были незамедлительно приняты соответствующие меры, однако вызов оказался ложным.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была определена личность, позвонившего в МВД мужчины - им оказался житель поселка Мардакян 36-летний П. Мамедов, который был задержан полицией.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 216 УК АР (заведомо ложные сведения о терроризме).