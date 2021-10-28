В бакинской школе растет число зараженных коронавирусом: карантин продлен

В связи с обнаружением коронавируса у еще нескольких учителей и учащихся Центром гигиены и эпидемиологии продлен карантин в школе-лицее № 20, говорится в сообщении Управления образования Баку.

Сообщается, что занятия в школе-лицее будут продолжены в дистанционной форме.

Напомним, ранее из-за подтвержденных фактов заражения коронавирусом среди педагогов и школьников занятия в школе-лицее № 20 были переведены на дистанционный формат.