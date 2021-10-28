Азербайджанская молодежь на Нобелевском фестивале

26-29 октября азербайджанские студенты и преподаватели приняли участие в Международном Нобелевском фестивале, организованном при поддержке компании Coca-Cola и ознаменованном лекциями лауреатов Нобелевской премии.

Международный Нобелевский фестиваль «Будущее уже сегодня!» является крупнейшим научным симпозиумом Центральной Азии и Кавказа, в котором принимает участие целый ряд ученых с мировым именем, лауреаты Нобелевской премии и руководители глобальных компаний. Известные преподаватели Лондонской школы экономики, Массачусетского технологического института, Стэнфордского, Калифорнийского и Нью-Йоркского университетов выступили с лекциями на темы «Зеленая реальность», «Образование и профессии будущего», «Век инноваций», «Экономика для людей».

В мероприятии, которое включало 25 различных семинаров и онлайн-дискуссий, в течение 4 дней приняли участие такие лауреаты Нобелевской премии, как Пол Милгром, Майкл Спенс, Рэй Кван Чанг, Таваккул Карман. Здесь были представлены более 150 высших учебных заведений региона.

Среди гостей фестиваля – историк, автор книги «Сапиенс: Краткая история человечества» (Sapiens. A Brief History of Humankind) Юваль Ноа Харари; основатель Apple Siri и главный инженер Renault Group Люк Джулия; специалист по израильским стартапам Джонатан Медвед, а также известный эксперт по криптовалютам Гарик Хиллеман.

В научном мероприятии, проводимом в сотрудничестве компании Coca-Cola и программы SABAH Groups Министерства образования Азербайджанской Республики, приняли участие более 1200 студентов, преподавателей и профессоров из 12 вузов Азербайджана.