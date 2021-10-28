Азербайджанская молодежь на Нобелевском фестивале
26-29 октября азербайджанские студенты и преподаватели приняли участие в Международном Нобелевском фестивале, организованном при поддержке компании Coca-Cola и ознаменованном лекциями лауреатов Нобелевской премии.
Международный Нобелевский фестиваль «Будущее уже сегодня!» является крупнейшим научным симпозиумом Центральной Азии и Кавказа, в котором принимает участие целый ряд ученых с мировым именем, лауреаты Нобелевской премии и руководители глобальных компаний. Известные преподаватели Лондонской школы экономики, Массачусетского технологического института, Стэнфордского, Калифорнийского и Нью-Йоркского университетов выступили с лекциями на темы «Зеленая реальность», «Образование и профессии будущего», «Век инноваций», «Экономика для людей».
В мероприятии, которое включало 25 различных семинаров и онлайн-дискуссий, в течение 4 дней приняли участие такие лауреаты Нобелевской премии, как Пол Милгром, Майкл Спенс, Рэй Кван Чанг, Таваккул Карман. Здесь были представлены более 150 высших учебных заведений региона.
Среди гостей фестиваля – историк, автор книги «Сапиенс: Краткая история человечества» (Sapiens. A Brief History of Humankind) Юваль Ноа Харари; основатель Apple Siri и главный инженер Renault Group Люк Джулия; специалист по израильским стартапам Джонатан Медвед, а также известный эксперт по криптовалютам Гарик Хиллеман.
В научном мероприятии, проводимом в сотрудничестве компании Coca-Cola и программы SABAH Groups Министерства образования Азербайджанской Республики, приняли участие более 1200 студентов, преподавателей и профессоров из 12 вузов Азербайджана.
Директор по связям с общественностью и коммуникациям в Центральной Азии и на Кавказе компании Coca-Cola Эльшад Фарзалиев отметил, что мероприятие вызвало особый интерес у молодёжи. «Компания Coca-Cola, являющаяся одним из крупнейших инвесторов региона, уделяет особое внимание развитию молодежи. Нобелевский фестиваль, впервые проводенный в Казахстане в 2020 году, в этом году по инициативе Coca-Cola превратился в региональный научный симпозиум, в результате чего азербайджанская молодежь получила возможность познакомиться со звездами научного мира. Уверен, что прослушивание лекций мировых лидеров в области науки и возможность общения с ними станут бесценным опытом и стимулом для наших молодых студентов и учёных. Надеемся, что в ближайшие годы мы сможем пригласить в Азербайджан выдающихся деятелей научного мира и познакомить их со студентами и учёным сообществом нашей страны», - сказал представитель компании.
В Центральноазиатском Нобелевском фестивале наряду с видными научными деятелями принимают участие и руководители таких международных корпораций, как Coca-Cola, Microsoft и Google.
Чтобы прослушать информацию о мероприятии и лекциях, перейдите по этой ссылке: https://nobel-fest.inpolicy.net/ .