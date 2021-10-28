Елизавета II отдохнет на две недели больше

Врачи рекомендовали королеве Великобритании Елизавете II продлить отдых до двух недель, при этом она будет иметь возможность выполнять необременительные обязанности, передает ТАСС.

Сообщается, что врачи не рекомендуют Ее Величеству совершать какие-либо официальные визиты и призывают проводить все встречи в онлайн-формате.

При этом сама королева выразила сожаление в связи с тем, что не сможет посетить фестиваль, приуроченный к поминальному воскресенью 13 ноября, однако уже 14 ноября она намерена присутствовать на национальной службе поминовения.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что по рекомендации врачей монарх не примет участие в работе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая открывается 31 октября в шотландском городе Глазго. Однако она, как и было обещано, должна обратиться к лидерам стран, которые примут участие 1 ноября в торжественном приеме, по видеосвязи. По информации телеканала Sky News, Ее Величество уже записала видеообращение и продолжает пребывать "в бодром настроении".