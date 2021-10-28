Что происходит у тюрьмы Саакашвили?

«На территорию заехал автобус со спецназом и группа скорой помощи. Пока неизвестно, что происходит в тюрьме», – сообщает телекомпания.

На территорию колонии в грузинском городе Рустави, где отбывает срок третий президент Грузии Михаил Саакашвили, заехали бригада спецназа и автомобиль скорой помощи. Об этом сообщила местная телекомпания «Пирвели» .

После того как у пенитенциарного учреждения появился автобус с полицейскими и машина скорой медицинской помощи, СМИ выразили предположение, что это связано с возможным этапированием Саакашвили в больницу.

В то же время МВД Грузии объяснило присутствие подразделений ведомства на территории у тюрьмы, в которой отбывает наказание Саакашвили, необходимостью обеспечить безопасность.

"Подразделения полиции стоят на территории у учреждения Специальной пенитенциарной службы №12 в Рустави с целью безопасности. Естественно, периодически происходит ротация сотрудников, и сегодня во время ротации СМИ сняли видеокадры передвижения", - говорится в сообщении МВД.