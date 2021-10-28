Возобновлено движение поездов по линии метро Хатаи - Джафар Джаббарлы.

Об этом haqqin.az сообщил руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

*** 15:05

Движение поездов в бакинском метро было приостановлено из-за чрезвычайного происшествия на станции "28 Мая".

Как сообщили в пресс-службе Бакинского метрополитена, из-за возможности задымления на короткое время было отключено высокое напряжение на входе станции "28 Мая". В связи с этим были введены ограничения на движение поездов в направлении "Ази Асланов" - "28 Мая".

В пресс-службе, комментируя распространенные в соцсетях утверждения о взрыве в метро, заявили, что это не соответствует действительности.