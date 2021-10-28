Закир Гасанов собрал командование азербайджанской армии

На Центральном командном пункте состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова. В совещании приняли участие заместители министра обороны, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие должностные лица, сообщает сайт Минобороны.

На совещании была проанализирована текущая ситуация на государственной границе и на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент.

Министр дал соответствующие поручения, связанные с подготовкой войск в азербайджанской армии, поддержанием боеготовности и бдительности личного состава на высоком уровне, доведением до них правил безопасности и неукоснительным контролем за их соблюдением, уточнением боевых планов, а также уделением пристального внимания вопросам материально-технического обеспечения.

В ходе совещания была отмечена важность организации службы войск в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, очистки территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, создания военной инфраструктуры, прокладки горных дорог и поддержания их в надлежащем состоянии.