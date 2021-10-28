Серьезная ошибка: Анкара отреагировала на освобождение в США убийцы турецкого консула

Министерство иностранных дел Турции осудило решение властей США о высылке в третью страну этнического армянина Хампига Сасуняна, осужденного к пожизненному заключению за убийство в 1982 году генконсула Турции в Лос-Анджелесе Кемаля Арыкана.

Официальный представитель турецкого МИД Танжу Билгич напомнил, что перед депортацией в третью страну суд принял решение об условно-досрочном освобождении армянского террориста: «Вновь заявляем, что Турция осуждает решение властей США по делу Сасуняна, считаем данный шаг серьезной ошибкой, направленной на поощрение терроризма», приводит его слова Anadolu.

Представитель турецкого внешнеполитического ведомства заявил, что очевидно, что подобные решения на руку кругам, заинтересованным в использовании терроризма в качестве инструмента продвижения политических целей.