Байден и Эрдоган обсудят Кавказ

В рамках саммита G20, который проходит в Риме, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с президентом США Джо Байденом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, встреча двух лидеров может состояться как в Риме, так и в Великобритании.

«Конечно же, это важная встреча. Есть много глобальных проблем, от Афганистана до Ливии, от Сирии до Кавказа, есть сфера двусторонних отношений, есть вопросы, касающиеся оборонной промышленности», - сказал Калын.