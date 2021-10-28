Как сообщили haqqin.az в министерстве, на место находки незамедлительно была привлечена группа пиротехников Службы спасения особого риска МЧС. В результате предпринятых мер было обеспечено безопасное дистанцирование людей на территории и временно ограничен доступ туда посторонних лиц. При осмотре территории было установлено, что обнаруженный предмет представляет собой боевую гранату РГД-5, пригодную для боевого применения.

На горячую линию “112” Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация об обнаружении сотрудником полиции боеприпаса на улице 28 мая в Насиминском районе столицы.

Граната была изъята пиротехниками с территории для дальнейшего обезвреживания.

В ходе дополнительного осмотра на месте происшествия и прилегающей к нему территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

Напомним, ранее боевые гранаты были обнаружены также в Наримановском и Хазарском районах Баку.