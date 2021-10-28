В Кувейте тоже попросили ливанского посла покинуть страну

Руководство Кувейта отзывает своего посла из Бейрута для консультаций и требует от временного поверенного в делах посольства Ливана в эмирате, чтобы он покинул территорию страны в течение 48 часов, передает ТАСС со ссылкой на коммюнике кувейтского внешнеполитического ведомства.

В тексте сообщения также указывается, что власти Кувейта "сожалеют в связи с произошедшим и обещают, что принятое решение никак не отразится на проживающих в эмирате ливанских гражданах".

Ранее о высылке послов Ливана объявили саудовские и бахрейнские власти в ответ на недружественные высказывания министра информации республики Джорджа Кардахи по поводу конфликта в Йемене.