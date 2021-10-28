Представительница Азербайджана победила на выборах в Японии

Тренер групповой команды Азербайджана по художественной гимнастике Сияна Василева одержала победу на выборах в Комиссию атлетов Международной федерации гимнастики ( FIG ), сообщает корреспондент haqqin . az из Японии.

На выборах, в которых участвовали гимнастки, приехавшие на чемпионат мира в японский Китакюсю, представительница Азербайджана в 1-м туре опередила Джессику Майер (Бразилия), Саломе Пажаву (Грузия) и Валерию Юзвяк (Украина), а во 2-м - Николь Рупрехт (Австрия) и Невиану Владинову (Болгария). Сияна во 2-м раунде набрала 22 голоса, тогда как у соперниц лишь 12 и 8 голосов соответственно.

Отметим, что в Комиссии FIG представителям художественной гимнастики было отведено лишь одно место, и его заняла бывшая гимнастка сборной Азербайджана. Данная комиссия будет защищать интересы спортсменов.