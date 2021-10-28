Председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев отметил, что в рамках молодежной политики, проведенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, молодежь окружена всесторонней государственной заботой, ее представительство в государственном управлении и во всех сферах жизни общества, получение образования в соответствии с требованиями современности всегда находились в центре внимания.

Было отмечено, что в настоящее время успешно продолжаемая президентом Ильхамом Алиевым молодежная политика создала благоприятные условия для развития молодежи в Азербайджане, она представлена во всех сферах государственного строительства и управления, общественной жизни.

Сафар Мехтиев довел до внимания собравшихся, что волонтерское движение, получившее сегодня широкое распространение в нашей стране, также является ярким примером этой политики. Было отмечено, что в Государственном таможенном комитете действует отряд "Таможенник-волонтер", и таможенники-волонтеры успешно продолжают свою деятельность в различных структурных подразделениях комитета.

Председатель комитета подчеркнул, что азербайджанская молодежь всегда достойно выполняла возложенные на нее обязанности, процессы, происходящие в стране, всегда были на переднем крае, и в этом плане 44-дневная Отечественная война продемонстрировала всему миру патриотизм и стойкость азербайджанской молодежи.

Подчеркнуто, что в рамках проводимых в таможенных органах реформ особое внимание уделяется эффективному использованию потенциала молодежи, и за последние 4 года до 40 процентов личного состава сформировано из представителей молодого поколения.

Сафар Мехтиев отметил, что в рамках волонтерского движения на сегодняшний день сотни молодых людей в Государственном таможенном комитете получили возможность повысить свои знания и навыки, всесторонне освоить таможенное дело. Председатель комитета также высоко оценил деятельность членов четвертого отряда "Таможенник-волонтер" и пожелал всем успехов в дальнейшей работе.

Выступившие от имени таможенников-волонтеров Фараван Ализаде и Мурад Гусейнинли рассказали о важности волонтерского движения с точки зрения проверки полученных знаний и навыков, получения жизненного и трудового опыта, выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за созданные условия. Выступившие также выразили благодарность руководству и коллективу Государственного таможенного комитета за успешную организацию своей деятельности.

В завершение мероприятия председатель Государственного таможенного комитета вручил сертификаты членам отряда.

Отметим, что в четвертом отряде были представлены 203 человека, а всего сертификаты получили до 600 молодых людей.