МЧС об инциденте в бакинском метро

Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило заявление в связи с временным ограничением движения поездов в Бакинском метрополитене.

«Сегодня в 14:32 в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на станции “28 мая” Бакинского метрополитена в результате замыкания в контактной сети поезда», - говорится в заявлении.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт МЧС, к месту происшествия незамедлительно были привлечены соответствующие подразделения Государственной противопожарной службы ведомства.