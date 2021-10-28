Джемаль Бустани, автор haqqin.az 16:23

Тысячи активистов движения «Техрик-и-Лаббайк Пакистан» (ТЛП) маршируют по Гранд-Транк-роуд, самому оживленному шоссе Пакистана, угрожая заблокировать Исламабад, если задержанный лидер ТЛП Саад Ризви не будет освобожден. Вчера, 29 октября, Комитет национальной безопасности Пакистана пообещал расправиться с исламистской группировкой, если она продолжит протесты, сопровождающиеся убийством полицейских. Ветер из Афганистана – приход тамошних талибов к власти – сыграл с исламистами злую шутку. Они чрезвычайно возбудились и решили попробовать Имран Хана и правоохранительные органы Пакистана на прочность. И если получится, слегка оказать на них давление. Повод нашли сразу, впрочем, с этим у них всегда все в порядке: зажигать начинают – только спичку поднеси.

Сейчас уже мало кто вспомнит, что в апреле нынешнего года по исламскому миру прокатилась волна возмущения очередными французскими карикатурами на Пророка Мухаммеда. И демонстрации были, и бойкот товаров из Франции, и требования разорвать отношения с Belle France. Не обошло это, естественно, и Пакистан. Но вот если для Парижа протесты чем-то слишком серьезным не закончились, то ТЛП пострадало изрядно. Организация была запрещена в Пакистане, а ее лидер Саад Ризви отправился за решетку. И вот теперь «Техрик-и-Лаббайк Пакистан» решило, что пришло время его освободить. Для чего организовало многотысячный марш на Исламабад. Не в первый, замечу, раз – но учтя уроки прошлых маршей, которые полиция достаточно легко разгоняла. В этот раз были сформированы «отряды прикрытия», которые получили пистолеты и автоматическое оружие.

И когда полиция по старой памяти попыталась вразумить сторонников ТЛП, из толпы загремели очереди. К сегодняшнему дню погибли семь полицейских, а еще 263 стража порядка получили ранения. Марш исламистов перестал быть мирным и стал бунтом против законного правительства Пакистана. Исламисты вкусили крови, и вряд ли даже их лидерам удастся теперь совладать с толпой, которую они сами же и распалили. И хотя пакистанские власти всегда достаточно снисходительно относились к протестным акциям, справедливо полагая, что это прекрасный канал для сброса социальной напряженности, – но не в этот раз. Переговоры с ними прерваны, навстречу бунтовщикам направлен спецназ, дороги к Исламабаду блокируются большегрузными фурами. «До сих пор мы проявляли сдержанность, но мы больше не можем терпеть вызов государственной власти. Правительство больше не будет рассматривать ТЛП как политическую единицу. Вместо этого мы будем относиться к ней как к группе боевиков», - заявил министр информации Пакистана Фавад Чодри. А вчера был экстренно созван Комитет национальной безопасности Пакистана, на котором Имран Хан потребовал в самые коротки сроки подавить бунт ТЛП и не дать ему распространиться по всей стране. И основания для беспокойства у руководства Пакистана и принятия им срочных и кардинальных мер самые серьезные.