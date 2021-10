Талибы убили 13 человек, а бывший вице-президент Афганистана обвинил в этом Пакистан

Боевики движения "Талибан" открыли огонь по участникам свадебной церемонии в афганской провинции Нангархар, в результате убиты 13 человек. Об этом в Twitter написал первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, сообщает Интерфакс.

По словам Салеха, талибы пошли на такой шаг, чтобы заставить замолчать музыку на свадебной вечеринке.

"Мы не можем выразить свой гнев только осуждением. В течение 25 лет Пакистан учил их уничтожать афганскую культуру и заменять ее фанатизмом, созданным ISI (межведомственная разведка Пакистана), чтобы контролировать нашу территорию. И это сейчас работает", - написал Салех.

Taliban militiamen have massacred 13 persons to silence music in a wedding party in Nengarhar. We can't express our rage only by condemnation. For 25 years Pak trained them to kill Afg culture & replace it with ISI tailored fanaticism to control our soil. It is now in works. 1/2