Мать Саакашвили поблагодарила Зеленского и обратилась к президенту Грузии

"Хочу ему сказать спасибо за то, что он дал моему сыну возможность вернуться в Украину, которую он так любит. За его заявления", - сказала Аласания в интервью главному редактору интернет-издания "Гордон" Алесе Бацман.

Аласания добавила, что Зеленский "сейчас очень помогает моему сыну из Украины. Спасибо ему за это".



Кроме того, во время интервью она обратилась к нынешнему президенту Грузии Саломе Зурабишвили, напомнив, что именно во времена президентства Саакашвили она вернулась в Грузию (Зурабишвили родилась во Франции в семье грузинских политических эмигрантов). "Что я ей могу сказать?.. Ее мечта сбылась как раз во времена моего сына", – цитирует Аласанию Грузия Online.

