США ввели санкции против иранской программы беспилотников
США ввели санкции против программы Ирана по разработке беспилотных летательных аппаратов. Министерство финансов США накануне объявило, что под штрафные меры подпадут два бригадных генерала Корпуса стражей исламской революции и две иранские компании, пишет Дойче велле.
Согласно сообщению, имущество попавших под санкции в США, если таковое имеется, замораживается, им закрывается доступ к финансовому рынку США.
Вашингтон обвиняет Тегеран в разжигании конфликтов на Ближнем Востоке путем поставки беспилотников в горячие точки.
По словам замглавы Минфина США Уолли Адейемо, Тегеран предоставил дроны ливанскому движению "Хезболлах", палестинскому движению ХАМАС, повстанцам-хуситам в Йемене, а также осуществлял поставки в Эфиопию.
Новые санкции против Ирана введены через несколько дней после того, как Тегеран выразил готовность возобновить прерванные в июне переговоры в Вене по его атомной программе.