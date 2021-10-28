США ввели санкции против иранской программы беспилотников

США ввели санкции против программы Ирана по разработке беспилотных летательных аппаратов. Министерство финансов США накануне объявило, что под штрафные меры подпадут два бригадных генерала Корпуса стражей исламской революции и две иранские компании, пишет Дойче велле.

Согласно сообщению, имущество попавших под санкции в США, если таковое имеется, замораживается, им закрывается доступ к финансовому рынку США.