Последствия пандемии: люди умирают, животные размножаются

В национальном зоопарке Кубы сообщили о всплеске рождаемости среди экзотических и вымирающих видов животных, сообщает телеканал ТСН.

Отмечается, что подобный всплеск рождаемости среди обитателей зверинца в последний раз наблюдался несколько лет назад.

По мнению экспертов, всплеску рождаемости способствовало уменьшение числа посетителей зоопарка во время строгих карантинных ограничений, которые вводились из-за пандемии COVID-19.

Сообщается, что прибавление произошло в семействах леопардов, тигров, зебр, жирафов и антилоп. Впрочем, несмотря на демографические успехи в зоопарке сетуют на нехватку еды и медикаментов для животных, поскольку финансирование на фоне пандемии уменьшилось вместе с потоком посетителей.