Байден признал "неуклюжесть" действий США

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден впервые лично встретились после скандала с AUKUS, сообщает RFI.

Отмечается, что встреча прошла во французском посольстве при Ватикане в преддверии саммита G20, открывшегося в Риме. Во время встречи с Макроном Байден признал, что действия США в ситуации с подлодками были "неуклюжими". "У меня было впечатление, что Франция давно информирована, что соглашение не состоится", - сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что у США нет более древнего и более верного союзника, чем Франция. Макрон, в свою очередь, заявил, что Париж и Вашингтон находятся в процессе восстановления доверия, и теперь "нужно смотреть в будущее".