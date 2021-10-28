Опубликованы кадры ремонта "самого дорогого самолета в мире" фото
В Сети появились кадры ремонта "самого дорогого самолета в мире", американского стратегического бомбардировщика B-2 Spirit, снимки были опубликованы The Drive.
Сообщается, что стоимость использования B-2 достигает 170 тысяч долларов за час полета. Особого внимания требует обшивка самолета, позволяющая бомбардировщику "скрываться от радаров".
Отмечается, что полный техосмотр B-2 проводят раз в девять лет.
Northrop B-2 Spirit — первый современный серийный тяжелый самолет со схемой "летающее крыло", который предназначен для прорыва плотной противовоздушной обороны и доставки обычного или ядерного оружия. Первый полет самолета состоялся в 1983 году, 1999 году производство B-2 было прекращено.