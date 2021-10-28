Отдел информации 18:42

Обвиняемый в ограблении квартир в новостройках с использованием своих альпинистских навыков Джавид Сулейманов предстал перед судом. Однако он не пожелал говорить о том, что посещал курсы альпинизма за рубежом, как по веревке спускался на балконы квартир, специальными приспособлениями открывал двери, одним словом, раскрывать свои воровские секреты. Он утверждал, что две недели назад упал с кровати в следственном изоляторе, где сейчас содержится, и якобы по этой причине ничего не помнит.

Адвокат Сулейманова заявил, что его подзащитный психически неуравновешен. Согласно репортажу «Радио Свобода», адвокат на судебном процессе 28 октября подал иск в связи с необходимостью подвергнуть его подзащитного психиатрической экспертизе. По словам защитника, Сулейманов был помещен в следственный изолятор как человек, склонный к суициду, поскольку некоторое время назад он нанес себе повреждения. Адвокат сообщил, что его подзащитный во время следствия прошел психиатрическую экспертизу и, согласно заключению эксперта, он страдает психическим заболеванием, а потому в момент совершения преступлений был не в состоянии осознавать происходящее: «Джавид Сулейманов неоднократно лечился от психического заболевания. В последний раз он был госпитализирован в 2020 году с хроническим психическим заболеванием, проходил лечение. Такие пациенты склонны к невероятно опасным поступкам. Мы считаем заключение экспертов по его состоянию неполным и требуем повторного обследования». Суд пока не рассмотрел это ходатайство, поскольку предыдущее заключение пока не изучено.

Ахмед Ахмедов, обвиняемый в сговоре с Сулеймановым, утверждает, что участвовал в ограблениях как таксист, и только в этом признал себя виновным. По его словам, Сулейманов говорил ему, куда едет и когда нужно будет приехать за ним, и он его отвозил-привозил. Но они не всегда использовали одну и ту же машину. К примеру, если отправлялись по адресу, где совершалось ограбление, на одном автомобиле, то уезжали уже на другом. «Он платил каждый раз по 1 500 - 2 000 манатов, всего я получил примерно 30 тысяч манатов. Знаю Джавида с 2006 года. Я тогда работал в ювелирном цеху, и он приходил туда... В 2018 году он мне предложил работу, в которую бы я не вмешивался, а просто отвозил и привозил...» - рассказал Ахмедов в своих показаниях, добавив, что сначала не соглашался, почти год думал. Однако позже пошел на это, поскольку нуждался в деньгах. Среди пострадавших по этому делу известные люди: бывший футболист азербайджанской сборной Джейхун Султанов, бывший главный инфекционист Джалал Исаев, сын генерал-майора, долгие годы занимавшего руководящие посты в органах внутренних дел, а ныне являщегося советником главы Исполнительной власти Баку Сахиба Мирзоева - Вусал Мирзоев... Согласно материалам уголовного дела, ограбления, совершенные с техническими приемами альпинизма, были раскрыты после кражи в доме сына генерала. В обвинительном заключении указано, что Мирзоеву причинен ущерб в 167 тысяч манатов. Из квартиры были похищены деньги и золото на общую сумму около 150 тысяч манатов. Бывшему главному инфекционисту нанесен ущерб в размере 114 тысяч манатов. Футболисту, можно сказать, повезло, - из его квартиры унесли всего-то 5 тысяч манатов. Один из потерпевших, Агаширин Акперов, рассказал на суде: «Мы были в районе, из-за снежной погоды не смогли вовремя вернуться. Обычно деньги я брал с собой, но в тот раз подумал, что дорога длинная, мало ли что - может авария случиться, лучше оставить дома... Как будто специально для воров оставил…»