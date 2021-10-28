Сулейманов ударился головой и не помнит, как обокрал сына генерала, футболиста и... из зала суда
Обвиняемый в ограблении квартир в новостройках с использованием своих альпинистских навыков Джавид Сулейманов предстал перед судом. Однако он не пожелал говорить о том, что посещал курсы альпинизма за рубежом, как по веревке спускался на балконы квартир, специальными приспособлениями открывал двери, одним словом, раскрывать свои воровские секреты. Он утверждал, что две недели назад упал с кровати в следственном изоляторе, где сейчас содержится, и якобы по этой причине ничего не помнит.
Адвокат Сулейманова заявил, что его подзащитный психически неуравновешен. Согласно репортажу «Радио Свобода», адвокат на судебном процессе 28 октября подал иск в связи с необходимостью подвергнуть его подзащитного психиатрической экспертизе. По словам защитника, Сулейманов был помещен в следственный изолятор как человек, склонный к суициду, поскольку некоторое время назад он нанес себе повреждения.
Адвокат сообщил, что его подзащитный во время следствия прошел психиатрическую экспертизу и, согласно заключению эксперта, он страдает психическим заболеванием, а потому в момент совершения преступлений был не в состоянии осознавать происходящее: «Джавид Сулейманов неоднократно лечился от психического заболевания. В последний раз он был госпитализирован в 2020 году с хроническим психическим заболеванием, проходил лечение. Такие пациенты склонны к невероятно опасным поступкам. Мы считаем заключение экспертов по его состоянию неполным и требуем повторного обследования».
Суд пока не рассмотрел это ходатайство, поскольку предыдущее заключение пока не изучено.
Ахмед Ахмедов, обвиняемый в сговоре с Сулеймановым, утверждает, что участвовал в ограблениях как таксист, и только в этом признал себя виновным. По его словам, Сулейманов говорил ему, куда едет и когда нужно будет приехать за ним, и он его отвозил-привозил. Но они не всегда использовали одну и ту же машину. К примеру, если отправлялись по адресу, где совершалось ограбление, на одном автомобиле, то уезжали уже на другом.
«Он платил каждый раз по 1 500 - 2 000 манатов, всего я получил примерно 30 тысяч манатов. Знаю Джавида с 2006 года. Я тогда работал в ювелирном цеху, и он приходил туда... В 2018 году он мне предложил работу, в которую бы я не вмешивался, а просто отвозил и привозил...» - рассказал Ахмедов в своих показаниях, добавив, что сначала не соглашался, почти год думал. Однако позже пошел на это, поскольку нуждался в деньгах.
Среди пострадавших по этому делу известные люди: бывший футболист азербайджанской сборной Джейхун Султанов, бывший главный инфекционист Джалал Исаев, сын генерал-майора, долгие годы занимавшего руководящие посты в органах внутренних дел, а ныне являщегося советником главы Исполнительной власти Баку Сахиба Мирзоева - Вусал Мирзоев...
Согласно материалам уголовного дела, ограбления, совершенные с техническими приемами альпинизма, были раскрыты после кражи в доме сына генерала. В обвинительном заключении указано, что Мирзоеву причинен ущерб в 167 тысяч манатов. Из квартиры были похищены деньги и золото на общую сумму около 150 тысяч манатов. Бывшему главному инфекционисту нанесен ущерб в размере 114 тысяч манатов. Футболисту, можно сказать, повезло, - из его квартиры унесли всего-то 5 тысяч манатов.
Один из потерпевших, Агаширин Акперов, рассказал на суде: «Мы были в районе, из-за снежной погоды не смогли вовремя вернуться. Обычно деньги я брал с собой, но в тот раз подумал, что дорога длинная, мало ли что - может авария случиться, лучше оставить дома... Как будто специально для воров оставил…»
В показаниях следствию Джавид Сулейманов заявил, что в 2016 году посещал курсы подготовки альпинистов в одной из зарубежных стран. Благодаря усвоенным навыкам проникал с крыш многоэтажных зданий на балконы квартир. Однако чтобы ввести в заблуждение следствие, он также взламывал замки входных дверей квартир, чтобы создать впечатление, мол, вор проник в квартиру через дверь. По словам обвиняемого, он прочитал много книг по криминалистике и уголовному расследованию.
«Джавид Сулейманов сначала долго наблюдал, чтобы определить, заселена ли квартира и когда хозяева приходили и уходили. Он подготовил схемы домов, составил план. Во время задержания в сумке Сулейманова были обнаружены тетради с этими схемами и фотоаппарат с фотографиями различных зданий. Из украденных золотых изделий он у себя дома путем переплавки изготавливал другие ювелирные украшения, целую ювелирную мастерскую организовал, а затем продавал эти изделия», - говорится в обвинительном заключении.
Сулейманову и Ахмедову предъявлено обвинение по статье 177.3.2 УК (кража с нанесением крупного ущерба). Эта статья предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.