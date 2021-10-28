Браконьера Мамедова задержали за торговлю ценной рыбой

В результате проведенных совместных следственных мероприятий Государственной службой экологической безопасности и сотрудниками отделения полиции Шабранского района на основании поступившей информации о незаконной продаже рыбы был выявлен факт браконьерской добычи осетровых рыб, отлов которых запрещен законом.

Как сообщили haqqin.az в Государственной службе экологической безопасности, в результате предпринятых мер сотрудниками ведомств было установлено, что житель Шабранского района Ильхам Мамедов занимался незаконной продажей осетровых видов рыб, отлов которых запрещен законом. В отношении И. Мамедова был составлен протокол и приняты соответствующие меры.