Командиры батальонов и дивизионов собрались в Нахчыванском гарнизоне фото; видео
Согласно "Плану координации войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год" проведены учебно-методические сборы с участием командиров батальонов, дивизий и их заместителей.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Министерство обороны, в ходе встречи было уделено внимание практическому и показательному обучению, которое проводилось с целью повышения управленческих навыков офицерских частей, оперативной и штабной подготовки.
На учебных полигонах, организованных в пустыне, были проведены тренинги "Стрельба и управление огнем артиллерийской дивизии", "Борьба с малыми воздушными целями", "Инженерная подготовка позиций", продемонстрировано соблюдение норм огнестрельного оружия.
По итогам сборов было отмечено достижение поставленных целей, даны соответствующие поручения по повышению боеготовности частей.