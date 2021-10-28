Кому выгодно исчезновение озера Урмия?
К концу осени этого года озеро Урмия может исчезнуть с карты, заявил Ясир Рахбардин, руководитель Региональной водной компании провинции Западный Азербайджан, считая, что если не будут предприняты срочные шаги по восстановлению озера, то Урмия полностью высохнет, пишет «Вестник Кавказа».
Бессточное соленое озеро на севере Ирана, крупнейшее на Ближнем Востоке, за последние два десятилетия потеряло 95% объема воды. По словам иранского чиновника, уровень воды в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился еще в два раза. Неизвестно, как и на что тратятся средства, выделяемые из иранского бюджета для решения проблемы. Так, Центр восстановления озера Урмия получил от государства 15 миллиардов туманов, однако нет никакой информации о том, на что эти деньги были потрачены.
Иранский парламентарий от города Урмия Салман Закир также считает, что никаких серьезных мер для восстановления озера не предпринимается. Если порой и случается временное улучшение ситуации, то оно объясняется лишь выпадением осадков.
Эксперт по экологическим кризисам, член Ассоциации по экологическим рискам и устойчивому развитию Ирана Магомедрза Махбубфар подверг критике министерство энергетики исламской республики. По словам эксперта, министерство не сдержало своего обещания решить проблему озера Урмия.
Издание напоминает, что от иссушения озера Урмия в основном пострадают этнические азербайджанцы, компактно проживающие в этом регионе. Среди азербайджанских активистов Ирана существует мнение, что правительство целенаправленно не решает проблему озера, поскольку это способствует исходу азербайджанцев из мест их компактного проживания.