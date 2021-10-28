Кому выгодно исчезновение озера Урмия?

К концу осени этого года озеро Урмия может исчезнуть с карты, заявил Ясир Рахбардин, руководитель Региональной водной компании провинции Западный Азербайджан, считая, что если не будут предприняты срочные шаги по восстановлению озера, то Урмия полностью высохнет, пишет «Вестник Кавказа».

Бессточное соленое озеро на севере Ирана, крупнейшее на Ближнем Востоке, за последние два десятилетия потеряло 95% объема воды. По словам иранского чиновника, уровень воды в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился еще в два раза. Неизвестно, как и на что тратятся средства, выделяемые из иранского бюджета для решения проблемы. Так, Центр восстановления озера Урмия получил от государства 15 миллиардов туманов, однако нет никакой информации о том, на что эти деньги были потрачены.