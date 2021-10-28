COVID-19 долетел до Тонга

В королевстве Тонга - тихоокеанском островном государстве в Полинезии зафиксирован первый с начала пандемии случай заболевания коронавирусом, сообщает BBC.

Отмечается, что вирус был выявлен у ранее вакцинированного человека, который предположительно прибыл на самолете из Новой Зеландии.

Согласно данным, около 30% населения островного государства, составляющего 105,6 тыс. человек, на данный момент уже прошло вакцинацию. После появления информации о первом случае COVID-19 на Тонга тысячи местных жителей ринулись в медицинские центры для прививки.