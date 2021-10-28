«Евротройка» и США выступили с совместным заявлением по Ирану

Лидеры стран "евротройки" (Франция, Германия, Великобритания) и США намерены тесно взаимодействовать с Россией, Китаем и Евросоюзом в решении иранской ядерной проблемы. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров этих стран, распространенном Елисейским дворцом по итогам четырехсторонних переговоров в Риме, передает ТАСС.

"Мы привержены продолжению работы в тесном сотрудничестве с Российской Федерацией, Китаем и Европейским Союзом, чтобы найти решение этой важной проблемы", - отмечается в коммюнике.