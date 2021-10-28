«Карабах» разгромил «Нефтчи» в Премьер-лиге видео
Сегодня стартовал 9-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В центральном матче тура и, возможно, всего второго круга «Карабах» на стадионе «Азерсун Арена» принимал «Нефтчи». Команда Гурбана Гурбанова разгромила чемпиона со счетом 4:0. Уже к 23-й минуте счет был 3:0. Филип Озобич отличился на 10-й и 23-й минутах (с пенальти), а Абделла Зубир - на 14-й. Во втором тайме единственный гол у «Карабаха» в добавленное время забил Марко Вешович.
«Карабах» выиграл и стал единоличным лидером, а «Нефтчи» теперь может упустить и вторую строчку.
В другом матче дня «Зиря» обыграла «Кешля» - 2:0. Голы забивали Лорис Броньо (17-я минута) и Агабала Рамазанов (42-я).
Завтра состоятся еще две игры: «Габала» - «Сабах» (16:00) и «Сумгаит» - «Сабаил» (18:15).
Турнирное положение
1. «Карабах» - 20 очков (9 матчей)
2. «Нефтчи» - 17 (9)
3. «Габала» - 15 (8)
4. «Зиря» - 15 (9)
5. «Сабаил» - 9 (8)
6. «Сумгаит» - 8 (8)
7. «Кешля» - 7 (9)
8. «Сабах» - 4 (8).