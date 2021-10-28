Горячая суббота в Грузии: и власти, и оппозиция считают себя победителями выборов
В Грузии завершилось голосование во втором туре муниципальных выборов.
В ходе второго тура избирались мэры 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Также граждане Грузии избирали депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах.
За выборами наблюдали 100 республиканских и 52 международные организации. Процесс голосования освещали более 3,7 тыс. журналистов местных и зарубежных СМИ.
«ИнтерпрессНьюс» сообщает, что избирательный процесс на большей части избирательных участков проходил в спокойной обстановке, однако в ряде муниципалитетов происходили потасовки между сторонниками «Грузинской мечты» и «Национального движения».
Телекомпания "Имеди" обнародовала предварительные результаты экзитпола по выборам мэров четырех крупных городов Грузии - везде побеждают кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия".
Экзитпол по заказу лояльной к властям телекомпании провела компания GORBI. Согласно предварительным данным опроса на 18:00 по тбилисскому времени, который проводился у избирательных участков, голоса избирателей распределились следующим образом: в Тбилиси - Каха Каладзе "Грузинская мечта - демократическая Грузия" – 57,2%, Ника Мелия "Единое национальное движение" - 42,8%; в Батуми - Арчил Чиковани "Грузинская мечта - демократическая Грузия" – 50,8%, Георгий Киртадзе "Единое национальное движение" - 49,2%; в Рустави - Нино Лацабидзе "Грузинская мечта - демократическая Грузия" – 53,8%, Давид Киркитадзе "Единое национальное движение" - 46,2%.
В то же время из данных экзитпола, проведенного компанией "Анова" по заказу оппозиционного телеканала "Мтавари архи", победу на выборах мэра в Тбилиси одерживает одерживает кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, у него – 51%, Каха Каладзе "Грузинская мечта - демократическая Грузия" – 49%; в Батуми побеждает Георгий Киртадзе "Единое национальное движение" - 51%, Арчил Чиковани "Грузинская мечта - демократическая Грузия" – 49%; в Рустави лидирует Давид Киркитадзе "Единое национальное движение" - 53%, у Нино Лацабидзе от "Грузинской мечты - демократической Грузии" – 47%.