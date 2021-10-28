Горячая суббота в Грузии: и власти, и оппозиция считают себя победителями выборов

В Грузии завершилось голосование во втором туре муниципальных выборов.

В ходе второго тура избирались мэры 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Также граждане Грузии избирали депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах.

За выборами наблюдали 100 республиканских и 52 международные организации. Процесс голосования освещали более 3,7 тыс. журналистов местных и зарубежных СМИ.

«ИнтерпрессНьюс» сообщает, что избирательный процесс на большей части избирательных участков проходил в спокойной обстановке, однако в ряде муниципалитетов происходили потасовки между сторонниками «Грузинской мечты» и «Национального движения».