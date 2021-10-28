Изменения климата приводят к отклонениям у новорожденных

Аномально высокие температуры негативно влияют на развитие ребенка еще в утробе матери, что может привести к росту количества новорожденных детей с отклонениями. Об этом говорится в отчете, опубликованном специалистами Нью-Йоркского университета.

Отмечается, что согласно результатам проведенных анализов за последние 11 лет в 8 американских штатах, ученые пришли к выводу, что количество детей с врождёнными отклонениями растет каждый год.

По мнению специалистов, жара способна поражать внутренние органы эмбриона, особенно сердце.

Также, по мнению ученых, изменения климата нарушают половой баланс при рождении. Так, риск смерти женских эмбрионов становится намного выше, чем эмбрионов с Y-хромосомой.