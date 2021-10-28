Пандемия изменила мировой порядок. А конца ее не видно...

Ульвия Худиева 21:25

Во многих ведущих странах мира проводились исследования влияния пандемии коронавируса и самого вируса на психологию человека, и специалисты отмечают, что вирус повреждает мозг, оказывает негативное воздействие на центральную нервную систему, а также может приводить к многочисленным нежелательным последствиям. Многие страны уже исследуют связь между ростом агрессии в обществе, преступности и коронавирусом. Эксперты утверждают, что с начала пандемии поведение людей изменилось, большинство словно готовы при малейшем поводе вступать в конфликты. К примеру, британская The Guardian отмечает, что, если во время пика пандемии в Великобритании конфликты наблюдались в длинных очередях за продовольственными товарами, то сейчас три четверти фармацевтов заявляют о росте насилия со стороны покупателй. Социальная дистанция не соблюдается, желающие приобрести лекарства зачастую нападают на фармацевтов. Агрессия достигла такого уровня, что на некоторых торговых объектах организовано полицейское патрулирование.

Доцент Московского государственного университета, заведующий кафедрой клинической психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов заявил российским СМИ, что группа экспертов изучает влияние коронавируса на психопатологические симптомы: «Пока невозможно сказать, насколько возросла агрессия. Однако наблюдения показывают, что до коронавируса уровень агрессивности отдельных лиц в обществе был не таким высоким, как сейчас. Хотя до пандемии тоже были конфликты. В нашем исследовании мы отметим рост агрессии и конфликтов как одно из последствий пандемии». Вызывает тревогу рост и в Азербайджане бытовых конфликтов, насилия в отношении женщин, детей и пожилых, а также тяжких и особо тяжких преступлений. Согласно отчету МВД, в 2019 году на долю тяжких и особо тяжких преступлений приходилось всего 11% от общего числа преступлений, тогда как в прошлом году этот показатель вырос до 13,3%. В 2020 году было зарегистрировано 26 тысяч преступлений, а в первом полугодии текущего года совершено уже 14 тысяч 928 преступлений, из общего числа которых 15,7 процента составляют тяжкие и особо тяжкие.

Руководитель Центра психического здоровья Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук профессор Фуад Исмайлов еще в прошлом году сказал haqqin.az, что пандемия ввергла всех в тяжелое психологическое состояние, и подчеркнул рост числа людей, обращающихся за психологической помощью. По его словам, режим самоизоляции изменил повседневную жизнь людей. Ф.Исмайлов также отметил, что у обращающихся в центр наблюдаются различные психологические и психические расстройства. Психотерапевт-психоаналитик Эльмир Акпер также говорит о том, что пандемия привела к росту агрессии в обществе и что ученые большинства стран проводят исследования последствий пандемии, однако в Азербайджане не осуществляется в связи с этим серьезных исследований. «Пандемия и меры, принятые для прекращения пандемии, оказали серьезное влияние на психосферу человека. Самым большим наказанием в мире является лишение свободы, а меры для предотвращения распространения коронавируса как раз и ограничили людям свободу. Условия локдауна, запрет на выход из дома противоречат человеческой природе, в результате строгий карантинный период наложил отпечаток на психологическое состояние людей», - сказал haqqin.az Акпер. По словам нашего собеседника, из-за карантина увеличилось и количество разводов и самоубийств, усилилась депрессия. В настоящее время население мира пребывает в депрессивном состоянии. «Различные другие психологические и неврологические проблемы, тревога, беспокойство и панические атаки также достигли высокого уровня. Среди погибших от очередных волн коронавируса были люди среднего и молодого возраста. С одной стороны, коронавирус, с другой - панические атаки, беспокойство», - говорит психолог.