Оператора иранского телеканала расстреляли в Кабуле

Оператор иранской телерадиовещательной корпорации IRIB Алиреза Шарифи получил тяжелые ранения в результате совершенного на него нападения в Кабуле, сообщает информационное агентство Голос Афганистана.

По предварительным данным, двое неизвестных подъехали к Шарифи на мотоциклах и произвели в него не менее семи выстрелов. С тяжелыми травмами лица и шеи оператор IRIB был доставлен в ближайшую больницу. Сейчас его состояние оценивается врачами как стабильное.

Отмечается, что посольство Ирана обратилось к движению "Талибан" с просьбой расследовать случившееся. Талибы, в свою очередь, пообещали найти и наказать преступников.